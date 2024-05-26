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Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özaral, Samet ÇavuşKasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk.

26.05.2024 21:10
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Trazie), da Costa

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 58 Emrecan Uzunhan), Zaynutdinov (Dk. 46 Necip Uysal), Masuaku (Dk. 46 Emrecan Terzi), Chamberlain (Dk. 63 Salih Uçan), Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay (Dk. 79 Ghezzal), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Goller: Dk. 4 da Costa, Dk. 60 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 86 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Sarı kartlar: 9 Porozo (Kasımpaşa), Dk. 32 Semih Kılıçsoy, Dk. 70 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

57. dakikada Semih Kılıçsoy topu savunmanın üzerinden aşırtarak Fahri'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda, kaleci gole izin vermedi.

60. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Aytaç Kara'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

87. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun'la paslaşan Semih Kılıçsoy çaprazdan şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, Oğulcan Çağlayan, Sadık Çiftpınar, Bahattin Şimşek, Samet Çavuş, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

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