Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Bersan Duran
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 89 Erdem Çetinkaya), Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 46 Cafu), Fall, Barak, Aytaç Kara (Dk. 73 Espinoza), Hajradinovic, da Costa
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 75 Samet Yalçın), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Fredy (Dk. 63 Brazao), Dimitrov (Dk. 90+2 Haqi Osman), Puşcaş (Dk. 63 Celal Dumanlı)
Kırmızı kart: 45+3 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Sarı kart: Dk. 86 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+6 Üzeyir Ergün
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK maçı golsüz sona erdi.
70. dakikada Yasin Özcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci gole izin vermedi.
72. dakikada Rodrigues'in uzak mesafeden şutunda kaleci topu kurtardı.
86. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in kaleye gönderdiği topu, kaleci çeldi.
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