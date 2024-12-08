Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Suat Güz
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Dk. 87 Umut Meraş), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 83 Saiz), Ampem, Halil Akbunar (Dk. 83 Sinan Gümüş), Ahmed Kutucu (Dk. 90 Dorukhan Toköz), Thiam (Dk. 90 Bruno)
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 84 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Benasser, Ntcham (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 84 Muja), Holse, Dimata, Moundilmadji (Dk. 77 Ercan Kara)
Goller: Dk. 54 ve 69 Thiam, Dk. 64 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Akbaba, Dk. 45+1 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Benasser, Dk. 80 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
54. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta, top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0
61. dakika sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın savunmadan sıyrıldıktan sonra yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer yatarak çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.
64. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahasına çaprazdan giren Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
69. dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Thiam'ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0
90+1. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahasına giren Ampem'in dar açıdan şutunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşmayı ikas Eyüpspor 3-0 kazandı.
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