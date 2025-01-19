Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-0 Yendi

Eyüpspor, Alanyaspor\'u 3-0 Yendi

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Murat Temel, Emrah Ünalikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Yalçın Kayan), Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba (Dk. 77 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu, Thiam (Dk.

19.01.2025 21:46
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Murat Temel, Emrah Ünal

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Yalçın Kayan), Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba (Dk. 77 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu, Thiam (Dk. 77 Emre Mor)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir (Dk. 87 Serdar Dursun), Makouta (Dk. 87 Fatih Aksoy), Richard, Efecan Karaca (Dk. 77 Balkovec), Janvier (Dk. 61 Hwang), Augusto (Dk. 78 Lopes), Cordova

Goller: Dk. 45+3 Robin Yalçın, Dk. 65 Emre Akbaba (Penaltıdan), Dk. 76 Thiam (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 33 Makouta, Dk. 50 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

60. dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Meraş'ın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.

63. dakikada ikas Eyüpspor penaltı kazandı. Tayfur Bingöl'ün soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kutucu, Makouta'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

68. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'de kaldı.

76. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golünü attı. Ahmed Kutucu'nun sol taraftan yerden sert pasında Thiam, ceza sahası içinde gelişine vurarak topu filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor, Alanyaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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