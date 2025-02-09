Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe
Goller: Dk. 26 Rodrigues, Dk. 45+8 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 30 Ghezzal (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 38 Burak Yılmaz (Teknik direktör) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 24 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Cafu (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, da Costa'nın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
26. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağdan Hajradinovic'in ortasında Taha Şahin, kafayla topu uzaklaştırdı. Rodrigues'in ceza yayının solunda bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
30. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ghezzal, sağdan kullandığı kornerde meşin yuvarlağı kale alanına gönderdi. Kale çizgisi üzerinde Akintola ile ikili mücadelede kaleci Sinan Bolat'ın da dokunduğu top, filelere gitti: 1-1.
38. dakikada Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle Yılmaz'ı kırmızı kartla cezalandırdı.
45+8. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci golü buldu. 45+6. dakikada Mithat Pala'nın ceza sahası içinde Fall'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Hajradinovic, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Kasımpaşa, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Son Dakika › Spor › Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?