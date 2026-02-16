Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Mortadha, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Benedyczak, Cenk Tosun
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Berkay Özcan, Shavy, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho
Gol: Dk. 19 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 34 Winck, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan vuruşunda kaleci Grbic'in çeldiği top, Mortadha'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun kayarak şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mortadha, ceza sahasın dışındaki Kerem Demirbay'a pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden sert plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
