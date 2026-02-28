Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
Futbol: Trendyol Süper Lig

28.02.2026 15:36
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert BulutKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Diabate, Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Cenk Tosun (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Diabate, Allevinah (Dk. 46 Eyüp Aydın), Benedyczak (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Cenk Tosun (Dk. 70 Gueye)

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Papanikolaou), Laçi, Mebude (Dk. 85 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 72 Sowe), Mihaila (Dk. 72 Zeqiri)

Goller: Dk. 25 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Mihaila, Dk. 80 Mebuda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Halil Dervişoğlu, Dk. 58 Mihaila (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.

55. dakikada Frimpong'un pasında Benedyczak'ın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda top kalecide kaldı.

56. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topla buluşan Mihaila'nın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutta top filelerle buluştu.

80. dakikada Karadeniz ekibi farkı 3'e çıkardı. Sowe'un pasıyla buluşan Olawoyin hızla ceza sahasına girerek sağdan bindiren Mebude'ye pasını verdi. Mebude sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, İrfan Can Kahveci, Ali Yavuz Kol, Cenk Tosun, Eyüp Aydın, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika

