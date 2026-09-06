Kasımpaşa, Amed'i ilk yarıda 1-0 geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kasımpaşa, Amed'i ilk yarıda 1-0 geçti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kasımpaşa: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rafferty, Baldursson, Benedyczak, Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Cisse, Dellova, Bates, Raveloson, Gökhan Gül, Krasnic, Ballet, Dia Saba, Umut Meraş, Diagne

Gol: Dk. 20 Güven Yalçın (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole yaklaştı. Dia Saba'nın sağdan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diagne, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Winck'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın, sol çaprazdan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lafont'un uzanamayacağı köşeden filelerle buluştu: 1-0.

26. dakikada soldan kazanılan kornerde Dia Saba, ceza sahası dışına ortaladı. Bu bölgede topla buluşan Gökhan Gül'ün gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

29. dakikada Raveloson'un pasında topla buluşan Dia Saba, rakibinden sıyrılıp ceza yayı üzerinden sert vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Gianniotis son anda uzanarak kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Amed'i ilk yarıda 1-0 geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

19:50
Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor Parasını bakın nereye veriyor
Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor
19:14
Nereden nereye Kulüpsüz kalan Icardi’yi görenler şaşırdı
Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
16:13
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 19:56:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kasımpaşa, Amed'i ilk yarıda 1-0 geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement