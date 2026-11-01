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Futbol: Trendyol Süper Lig

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- Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Mendes, Ali Yavuz Kol, Benedyczak

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Gol: Dk. 28 Trossard (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 6 Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

12. dakikada Agbadou'nun ters kanada uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

37. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın plase şutunda Nübel, açıyı iyi kapatarak gole engel oldu.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigKasımpaşaBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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