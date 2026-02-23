Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

23.02.2026 22:43
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile zirve yarışında puan eşitleme fırsatını kaybetti.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek 3. sıradaki yerini korurken Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek İzmir temsilcisinin önünde 4. sıraya yerleşti.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Kocaelispor: 2-0

ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 2-0

Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Göztepe: 4-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY23174255173855
2.FENERBAHÇE23158052213153
3.TRABZONSPOR23146345271848
4.BEŞİKTAŞ23127444291543
5.GÖZTEPE23118427161141
6.RAMS BAŞAKŞEHİR23106740261436
7.SAMSUNSPOR2371062527-231
8.KOCAELİSPOR238692124-330
9.GAZİANTEP FK237793040-1028
10.CORENDON ALANYASPOR2351172527-226
11.ÇAYKUR RİZESPOR235992835-724
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2365122834-623
13.TÜMOSAN KONYASPOR2358102735-823
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2365122236-1423
15.İKAS EYÜPSPOR2356121935-1621
16.KASIMPAŞA2348112032-1220
17.ZECORNER KAYSERİSPOR23310101843-2519
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2334162042-2213

Gelecek haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:
27 Şubat Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
1 Mart Pazar:
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
Kaynak: AA

Kaynak: AA

