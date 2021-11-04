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Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

04.11.2021 22:46
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: NefHakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 76 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan (Dk. 76 Mustafa Muhammed), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 76 Ömer Bayram), Feghouli (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan (Dk. 76 Mustafa Muhammed), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 89 Diagne)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov (Dk. 46 Zhivoglyadov), Barinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka (Dk. 85 Murilo), Rybchinskii (Dk. 65 Kamano), Zhemaletdinov, Lisakovich (Dk. 46 Smolov)

Goller: Dk. 43 Feghouli (Galatasaray), Dk. 72 Kamano (Lokomotiv Moskova)

Sarı kartlar: Dk. 8 Yedlin, Dk. 74 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+3 Diagne, Dk. 90+3 Halil Dervişoğlu (Yedek kulübesinde) (Galatasaray), Dk. 14 Nenakhov, Dk. 38 Jedvaj, Dk. 90+3 Barinov, Dk. 90+3 Zhivoglyadov (Lokomotiv Moskova)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Morutan'ın şutunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

54. dakikada Cicaldau'nun pasıyla penaltı noktasının sol tarafında uygun durumda topla buluşan Feghouli'nin kötü vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

72. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Maradishvili, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Kaleci Muslera ile savunma oyuncularının dokunamadığı top arka direkte uygun durumdaki Kamano'ya geldi. Bu oyuncu, çizgi üzerinde dokunarak fileleri havalandırdı: 1-1.

81. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta top az farkla yandan auta çıktı.

84. dakikada savunma arkasına sarkan Kerk, sağdan ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak top ters kanattan oyun alanını terk etti.

86. dakikada rakip kalede baskı kuran Galatasaray'da ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram'ın yerden sert ortasında savunmaya çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi. Kaleci Guilherme'nin son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak altıpasa düştü. Lokomotiv Moskova defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

88. dakikada Smolov'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan kullanılan kornerde Smolov'un kafayla vurduğu topu Muslera ayaklarıyla topu çeldi. Altıpas önüne düşen topu Murilo tamamlamak istedi ancak Uruguaylı file bekçisi iki hamlede topun sahibi olarak mutlak bir tehlikeyi önledi.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sonlandı.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Halil İbrahim Dervişoğlu, Ömer Bayram, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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