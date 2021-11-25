Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter (Almanya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Bartuğ Elmaz), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+3 Mustafa Muhammed)

Olimpik Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Gueye (Dk. 63 de La Fuente), Dieng, Milik

Goller: Dk. 12 Cicaldau, Dk. 30 Caleta-Car (Kendi kalesine), Dk. 64 Feghouli, Dk. 83 Babel (Galatasaray), Dk. 68 ve 85 Milik (Olimpik Marsilya)

Sarı kartlar: Dk. 35 Cicaldau, Dk. 90+4 Morutan (Galatasaray), Dk. 35 Gueye, Dk. 45+1 Dieng, Dk. 53 Peres, Dk. 61 Guendouzi, Dk. 89 Milik, Dk. 90+7 Gerson (Olimpik Marsilya)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

47. dakikada Lirola'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dieng'in ceza sahasında, kaleci Muslera'yı da geçtiği pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Galatasaray, skoru 3-0 yaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında, arka direkte Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı.

67. dakikada Dieng, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'ndan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada Milik'in kullandığı penaltıda top, kaleci Muslera'dan döndü. Milik, dönen topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1

70. dakikada Galatasaray önemli bir fırsattan yararlanamadı. Muslera'nın uzun pasında rakip yarı sahasında Feghouli'nin takip ettiği topu kalesini terk eden Pau Lopez uzaklaştırmaya çalıştı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Diagne'nin dengesini kaybederken boş kaleye atmak istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncusundan döndü.

83. dakikada Galatasaray tekrar farkı 3'e çıkardı. Marcao'nun uzun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Babel, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1

85. dakikada Olimpik Marsilya yeniden farkı 2'ye indirdi. de La Fuente'nin soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Nelsson'un kafasından seken topu arka direkte Milik ağlarla buluşturdu: 4-2

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.