Futbol yorumcusu canlı yayında yanlışlıkla kız arkadaşını gösterdi - Son Dakika

Futbol yorumcusu canlı yayında yanlışlıkla kız arkadaşını gösterdi

Futbol yorumcusu canlı yayında yanlışlıkla kız arkadaşını gösterdi
Son Güncelleme: 12.09.2023 13:12

Futbol yorumcusu Juan Francisco Rueda, canlı yayın sırasında otel odasında kız arkadaşıyla olan anılarını paylaşırken yanlışlıkla kız arkadaşını yarı çıplak bir şekilde gösterdi. Bu olay sonucunda Rueda utandı ve kız arkadaşı herkes tarafından yarı çıplak olarak görüldü. Olayın ardından Rueda'nın ilişkisi ortaya çıktı ve evli olmadığı ispatlandı.

Futbol yorumcusu kaldığı otel odasında canlı yayında olduğu sırada kamera yönüne değiştirmeye çalıştı. Arkada yarı çıplak kız arkadaşını fark etmeyen yorumcu kız arkadaşını yayını izleyen herkes tarafından yarı çıplak görmesien sebep oldu.

Futbol yorumcusu canlı yayın sırasında otelde yanlışlıkla yarı çıplak kız arkadaşını gösterdi

Ekvadorlu yorumcu Juan Francisco Rueda, canlı yayın sırasında yanlışlıkla kız arkadaşı Romina Riera'yı yarı çıplak bir şekilde kaydedince utandı.

Sunucu Juan Francisco Rueda, Ekvador'un Arjantin ile dünya kupası eleme maçı için Buenos Aires'e gitmişti. Ekvadorlu yorumcu, geçen Çarşamba günü (8 Eylül) maçtan önce Arjantin'in başkentinde bir otelde kalıyordu.

Arjantin, 78. dakikada yıldız oyuncu Lionel Messi'nin attığı golle eleme maçını 1-0 kazandı. Messi, Inter Miami'ye katıldığından beri MLS'de büyük başarılara imza atmıştı. Rueda, Ekvador'daki stüdyodaki meslektaşlarıyla bir video görüşmesine katılıyordu.

Futbol yorumcusu canlı yayın sırasında otelde yanlışlıkla yarı çıplak kız arkadaşını gösterdi

Video, Rueda'nın Ekvador'un deplasman formasını giyerken stüdyodaki iki meslektaşıyla sohbet ettiği anları gösteriyor. Bir sunucu şöyle diyor: "İşte Juan Francisco milli takım formasıyla."

"Biraz arka ışığınız var, bir şeyler yapabilir misiniz?" Rueda daha sonra telefonundaki kamera modunu değiştiriyor gibi görünüyor ve kadın otel odasında giyinirken görülüyor.

Yorumcu şöyle diyor: "Orada çıplak birisi var, dikkatli olun! "Bu görüntüyü değiştirin." Kadın, Ekvadorlu spor gazetecisi Romina Riera olarak tanımlandı.

Hem Rueda Riera'nın ilişkisi kimseye söylemedikleri için bu talihsiz canlı yayına kazası sonrası ortaya çıktı.

Olaydan sonra internet üzerinden Rueda'nın evli olmasına rağmen ilişki yaşadı iddiaları ortaya atılınca, kimliğinin resmini yayınlayarak bekar olduğunu ispatlamak zorunda kaldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Futbol yorumcusu canlı yayında yanlışlıkla kız arkadaşını gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol yorumcusu canlı yayında yanlışlıkla kız arkadaşını gösterdi - Son Dakika
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