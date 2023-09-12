Futbol yorumcusu canlı yayında yanlışlıkla kız arkadaşını gösterdi

Futbol yorumcusu kaldığı otel odasında canlı yayında olduğu sırada kamera yönüne değiştirmeye çalıştı. Arkada yarı çıplak kız arkadaşını fark etmeyen yorumcu kız arkadaşını yayını izleyen herkes tarafından yarı çıplak görmesien sebep oldu.

Ekvadorlu yorumcu Juan Francisco Rueda, canlı yayın sırasında yanlışlıkla kız arkadaşı Romina Riera'yı yarı çıplak bir şekilde kaydedince utandı.

Sunucu Juan Francisco Rueda, Ekvador'un Arjantin ile dünya kupası eleme maçı için Buenos Aires'e gitmişti. Ekvadorlu yorumcu, geçen Çarşamba günü (8 Eylül) maçtan önce Arjantin'in başkentinde bir otelde kalıyordu.

Arjantin, 78. dakikada yıldız oyuncu Lionel Messi'nin attığı golle eleme maçını 1-0 kazandı. Messi, Inter Miami'ye katıldığından beri MLS'de büyük başarılara imza atmıştı. Rueda, Ekvador'daki stüdyodaki meslektaşlarıyla bir video görüşmesine katılıyordu.

Video, Rueda'nın Ekvador'un deplasman formasını giyerken stüdyodaki iki meslektaşıyla sohbet ettiği anları gösteriyor. Bir sunucu şöyle diyor: "İşte Juan Francisco milli takım formasıyla."

"Biraz arka ışığınız var, bir şeyler yapabilir misiniz?" Rueda daha sonra telefonundaki kamera modunu değiştiriyor gibi görünüyor ve kadın otel odasında giyinirken görülüyor.

Yorumcu şöyle diyor: "Orada çıplak birisi var, dikkatli olun! "Bu görüntüyü değiştirin." Kadın, Ekvadorlu spor gazetecisi Romina Riera olarak tanımlandı.

Hem Rueda Riera'nın ilişkisi kimseye söylemedikleri için bu talihsiz canlı yayına kazası sonrası ortaya çıktı.

Olaydan sonra internet üzerinden Rueda'nın evli olmasına rağmen ilişki yaşadı iddiaları ortaya atılınca, kimliğinin resmini yayınlayarak bekar olduğunu ispatlamak zorunda kaldı.