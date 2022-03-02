Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.03.2022 22:41
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero (Dk. 71 Güven Yalçın), Umut Meraş (Dk. 71 Rıdvan Yılmaz), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero (Dk. 71 Güven Yalçın), Umut Meraş (Dk. 71 Rıdvan Yılmaz), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman (Dk. 65 Larin), Batshuayi

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 33 Uğur Demirok), Mert Çetin, Carole, Cardoso (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Bertolacci (Dk. 81 Attamah), Gavranovic (Dk. 81 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 6 Gavranovic, Dk. 65 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 43 Rosier (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Rosier (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cardoso, Dk. 57 İbrahim Akdağ, Dk. 62 Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Dk. 55 Necip Uysal (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

50. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz sağından yaptığı vuruşta, kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

61. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Welinton'un ön direkte dokunduğu topu direk dibinde kaleci Cenk Gönen kornere çeldi.

65. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Carole, meşin yuvarlağı yerden ön direğe gönderdi. Cardoso'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-2.

77. dakikada Mane'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa Güven Yalçın'ın ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanında auta çıktı.

79. dakikada Güven Yalçın'ın ceza yayının sağından ortasında, Larin'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+3. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier kırmızı kart gördü. Ani gelişen Kayserispor atağında Mane, Rosier'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Fransız oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

90+6. dakikada Onur Bulut'un ceza sahasında uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Batshuayi'nin çıkardığı şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Yukatel Kayserispor, adını yarı finale yazdırdı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Halil Umut Meler, Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın, Necip Uysal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika


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