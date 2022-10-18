Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Mersin İdmanyurdu 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammet Ali, Yunus Mallı, Efe Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika

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