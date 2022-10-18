Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

18.10.2022 15:45
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Azad İlhan, Salih Burak DemirelKasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Berat Kalkan), Graovac, Donk, Petretta (Dk. 96 Oğuzhan Efe Yılmaz), Turgay Gemicibaşı (Dk. 70 Tirpan), Yunus Mallı (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Azad İlhan, Salih Burak Demirel

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Berat Kalkan), Graovac, Donk, Petretta (Dk. 96 Oğuzhan Efe Yılmaz), Turgay Gemicibaşı (Dk. 70 Tirpan), Yunus Mallı (Dk. 62 Aytaç Kara), Eysseric, Tunay Torun (Dk. 70 Fall), Ahmet Emin Engin (Dk. 82 Selim Dilli), Ali Sühan Demirel

Yeni Mersin İdmanyurdu: Orhan Erdoğan, Miraç Can Doksanoğlu, Burak Bilgen, İbrahim Konuksever (Dk. 106 Özgür Deryol), Aslan Gök, Ferhan Evren (Dk. 106 Bekir Yücedağ), Ömer Önder, Erdem Onur Beytaş, Muğdat Çelik (Dk. 64 Christofer Gürkan), Abdurrahman Emek (Dk. 72 Volkan Okumak) (Dk. 98 Murat Dinç), Cemil Devrim (Dk. 88 Eren Genç)

Goller: Dk. 30 Erdem Onur Beytaş (Yeni Mersin İdmanyurdu), Dk. 80 Ali Sühan Demirel, Dk. 113 Tirpan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 75 Orhan Erdoğan, Dk. 105 Ferhan Evren (Yeni Mersin İdmanyurdu), Dk. 93 Selim Dilli, Dk. 103 Berat Kalkan (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kasımpaşa, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta TFF 3. Lig ekibi Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, kupada 4. tura yükseldi. Yeni Mersin İdmanyurdu ise elendi.

2. dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu gole yaklaştı. Erdem Onur Beytaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında, arka direkte Abdurrahman Emek'in çıkardığı şutta top direkten döndü.

30. dakikada konuk takım öne geçti. Muğdat Çelik'in sağdan pasında topla buluşan Erdem Onur Beytaş'ın ceza yayının biraz gerisinden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Mersin İdmanyurdu 1-0 önde tamamladı.

68. dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu penaltı kazandı. Aytaç Kara ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Christofer Gürkan'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Muhammet Ali Metoğlu penaltı kararı verdi.

70. dakikada Aslan Gök'ün kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

80. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Tirpan'ın savunmanın arkasına pasında topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı altıpasa çıkardı. Burak Bilgen'in uzaklaştırmak istediği topa direk dibinde dokunan Ali Sühan Demirel, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümü

113. dakikada Kasımpaşa ikinci golü buldu. Yeni Mersin İdmanyurdu'nda savunmanın hatalı pası sonucunda araya giren Graovac, topu bekletmeden Eysseric'e aktardı. Bu oyuncu, pasını savunmanın arkasına hareketlenen Tirpan'a verdi. Tirpan, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammet Ali, Yunus Mallı, Efe Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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