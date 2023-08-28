Futbolcu olmasa balıkçı olurmuş! Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, İstanbul Boğazı'na olta attı - Son Dakika

Futbolcu olmasa balıkçı olurmuş! Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, İstanbul Boğazı'na olta attı

Son Güncelleme: 28.08.2023 16:28

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu. Sırp yıldızın eşi Dragana Vukanac'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Dusan Tadic, saha içinde takıma liderlik etmesi ve başarılı performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. İstanbul'daki hayatına kısa sürede alışan Sırp futbolcu, İstanbul Boğazı'na olta attı.

EŞİ O ANLARI PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul'un tadını çıkarmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi Ajax'tan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Sırp futbolcu, hafta sonu İstanbul Boğazı'na giderek oltayla balık tuttu. Tadic'in eşi Dragana Vukanac'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, İstanbul Boğazı'na olta attı
Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, İstanbul Boğazı'na olta attı

Dusan Tadic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu olmasa balıkçı olurmuş! Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, İstanbul Boğazı'na olta attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcu olmasa balıkçı olurmuş! Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, İstanbul Boğazı'na olta attı - Son Dakika
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