Futbolcular Cami\'de Buluştu

YENİ sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren futbol kulüpleri Cuma namazında aynı camide yan yana saf tuttu.

Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile 1'inci Lig ekiplerinden Pendikspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Manisa FK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Erciyes Dağı'nın eşsiz doğasında güç depolayan takımlar, konakladıkları Tekir bölgesindeki Erciyes Dağı Kalender Camii'nde Cuma namazı kıldı. Farklı takımlarda oynayan futbolcular ve teknik ekip yan yana saf tuttu. Vatandaşlar ise futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.