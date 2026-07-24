Futbolcular Cami'de Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbolcular Cami'de Buluştu

Futbolcular Cami\'de Buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon hazırlıkları için Kayseri'de kampa giren takımlar, Cuma namazında yan yana saf tuttu.

YENİ sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren futbol kulüpleri Cuma namazında aynı camide yan yana saf tuttu.

Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile 1'inci Lig ekiplerinden Pendikspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Manisa FK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Erciyes Dağı'nın eşsiz doğasında güç depolayan takımlar, konakladıkları Tekir bölgesindeki Erciyes Dağı Kalender Camii'nde Cuma namazı kıldı. Farklı takımlarda oynayan futbolcular ve teknik ekip yan yana saf tuttu. Vatandaşlar ise futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Futbol, Cami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcular Cami'de Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Macaristan Başbakanı’na canlı yayında tükürüklü saldırı Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi
Hava aracı turistlerin üzerine düştü Hava aracı turistlerin üzerine düştü
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 15:23:21. #7.12#
SON DAKİKA: Futbolcular Cami'de Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.