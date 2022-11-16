Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu. Pro lisanslarını tamamlayan Alex, Brezilya Serie B ekibi Avai'nin başına geçti.
Antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlayan Alex de Souza, pro lisanslarını tamamlamasının ardından ilk ciddi teknik direktörlük macerasına başlıyor. Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı.
İmzalar atıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Alex de Souza, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Alex de Souza resmi imzayı attı! Artık o takımı çalıştıracak - Son Dakika