Alex de Souza resmi imzayı attı! Artık o takımı çalıştıracak - Son Dakika
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Alex de Souza resmi imzayı attı! Artık o takımı çalıştıracak

16.11.2022 09:41

Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe Sao Paulo'nun B takımında başlayan Alex de Souza, Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai ile 2023-2024 sezonu için anlaşmaya vardı. Yeni takımına imza attıktan sonra konuşan Alex, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu. Pro lisanslarını tamamlayan Alex, Brezilya Serie B ekibi Avai'nin başına geçti.

RESMEN İMZAYI ATTI

Antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımında başlayan Alex de Souza, pro lisanslarını tamamlamasının ardından ilk ciddi teknik direktörlük macerasına başlıyor. Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

"KENDİMİ ADAYACAĞIM"

İmzalar atıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Alex de Souza, "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.

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Alex De Souza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza resmi imzayı attı! Artık o takımı çalıştıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alex de Souza resmi imzayı attı! Artık o takımı çalıştıracak - Son Dakika
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