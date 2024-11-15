Futbolda 2. ve 3. Lig Devam Ediyor

Spor

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yapılacak karşılaşmalarla devam edilecek.

2. Lig'de 12, 3. Lig'de de 11. hafta mücadeleleri yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 9. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Karaköprü Belediyespor- Altınordu (Faruk Çelik)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Kepezspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor- Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

17 Kasım Pazar:

14.00 GMG Kastamonuspor-E Koleji Isparta 32 (Gazi)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 1461 Trabzon FK-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Altay- Sarıyer (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Fethiyespor- İnegölspor (Fethiye İlçe)

14.00 Batman Petrolspor-Afyonspor (Batman)

Kırmızı Grup

17 Kasım Pazar:

14.00 Motolux 68 Aksarayspor- Ankara Demirspor (Dağılgan)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)

14.00 Belediye Derincespor- Karacabey Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Nazillispor- Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)

14.00 Karaman FK- Beyoğlu Yeni Çarşı (Yeni Karaman)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Giresunspor (Mersin)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi FK-Merkür Jet Erbaaspor (Bolluca)

14.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)

14.00 Artı Değer Vanspor-Serik Belediyespor (Van Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Silifke Belediyespor- Artvin Hopaspor (Silifke Şehir)

14.00 Bursaspor-Kemerkent Bulvarspor(Yüzüncü Yıl Atatürk)

17 Kasım Pazar:

14.00 Ergene Velimeşespor- Tokat Belediye Plevnespor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Muşspor- Düzce Cam Düzcespor (Muş Şehir)

14.00 Anadolu Üniversitesi- Karşıyaka (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor- Bornova 1877 (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Belediye Kütahyaspor-23 Elazığ FK (Dumlupınar)

14.00 Kırşehir Futbol-Kuşadasıspor (Kırşehir Ahi)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Beykoz İshaklıspor- Balıkesirspor (Alemdağ)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Smart Holding AŞ Çayelispor (İnegöl İlçe)

14.00 T. Metal 1963-Amasyaspor (Osmanlı)

17 Kasım Pazar:

14.00 Nevşehir Belediyespor- Etimesgut Belediyespor (Nevşehir Gazi)

14.00 Adıyaman FK- Tire 2021 (Kahta İlçe)

14.00 Fatsa Belediyespor-Muğlaspor (Fatsa İlçe)

14.00 Uşakspor-Silivrispor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kelkit İlçe)

3. Grup:

Yarın:

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09-1923 Mustafakemalpaşa (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 Aliağa Futbol-52 Orduspor FK (Aliağa Atatürk)

17 Kasım Pazar:

14.00 Küçükçekmece Sinopspor- Ayvalıkgücü Belediyespor (İBB 100. Yıl)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Yozgat Belediyesi Bozokspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Viranşehir Belediyespor- Bayburt Özel İdare (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14.00 Pazarspor-Osmaniyespor FK (Pazar İlçe)

14.00 Çankayaspor-Çorluspor 1947 (Osmanlı)

14.00 Alanya 1221- Karabük İdmanyurdu (Alanya Milli Egemenlik)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Orduspor 1967-Zonguldakspor (Yeni Ordu)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17 Kasım Pazar:

14.00 Denizlispor-7 Eylül Turgutlu 1984 (Denizli Atatürk )

14.00 Mardin 1969-Sebat Gençlikspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Niğde Belediyesispor- Kırıkkale FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 Bursa Nilüfer-Kolibri Ağrı 1970 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 Polatlı 1926- Büyükçekmece Tepecikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38- Edirnespor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor (Florya Metin Oktay)

17 Kasım Pazar.

13.00 Bornova Hitabspor-Hakkarigücü (Bornova İlçe)

14.00 Trabzonspor-Beylerbeyi (Papara Park)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi- Beşiktaş United Payment (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)

14.00 Çekmeköy Bilgidoğa- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Ömerli)

15.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Algspor (Ünye İlçe)