Futbolda Birlik ve Dostluk Toplantısı

BODRUM Futbol Kulübü ev sahipliğinde Türk futbolunda ilk kez Trendyol 1'inci Lig'deki kulüp başkanları, kulüp temsilcileri, taraftar grupları ve derneklerinin başkanları Bodrum'da bir araya geldi. Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen organizasyonda futbolun küfürden ve şiddetten uzak, dostluk, saygı, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanması gerektiği vurgulandı. Kulüpler ile taraftarlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, tribün kültürünün geliştirilmesi ve futbolun birleştirici gücünün ön plana çıkarılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Organizasyona Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'nın yanı sıra kulüp başkanları, yöneticiler ve taraftar temsilcileri katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Bodrum'da çok anlamlı güzel bir toplantı oldu. Özellikle sporda şiddetin, kötü tezahüratın, küfrün önlenmesi adına sevginin, hoşgörünün, ahlakın yerleşmesi adına anlamlı bir toplantı, ligler başladı. Ülkemizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe dayanışmaya, güzel söze, güzel tezahürata daha çok ihtiyacı var. Tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz" dedi.

HACIOSMANOĞLU CENTİLMEN SEZON DİLEDİ

Bodrum'da kurulan dostluk köprüsünün sahalara da yansıması temennisinde bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Anlamlı bir buluşmaydı. Keşke Süper Lig kulüplerinin başkanlarının da aklına gelseydi. İnşallah burada kurulan dostluk köprüsü yarın sporda olması gerektiği gibi sahalara da yansır. Sahadaki kulüplerin asıl sahibi olan taraftarlarında aynı düşünceyle hareket ederek çünkü sporun bir oyun olduğunu unutmadan elbette ki sahada mücadele verecek olan oyuncular ama sonuçta bu bir oyun. Oyunun bir kazananı oluyor, iki kazananı olmuyor. Cenabı Allah inşallah hem 1'inci Lig'de hem Süper Lig'de, 2'nci, 3'üncü liglerde de tarihin en centilmen, mücadeleci, başarılı sezonunu geçirmesini nasip eder" diye konuştu.

SARIALİOĞLU: GÜZEL BİR SEZON OLSUN

Tüm kulüplere başarı dileyen Trendyol 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Çok güzel bir toplantı oldu. Zaten son sözü devletimiz söyledi. Bundan sonra herkes birbirine sahip çıkmalı. Dostluklar baki, gerisini boş verin. İnşallah sayın başkanımızın dediği gibi çok iyi bir sezon, tüm kulüplerimiz için hayırlı olsun. Taraftarlarımız içinde barış ve güzel bir sezon olsun" diye görüş belirtti.

TANER ANKARA'DAN DOSTLUK VURGUSU

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, "Birlik ve beraberlik adı altında çok güzel bir sezon diliyorum. Küfürsüz, iyi nesiller için spor diyorum. İyi bir sezon olsun inşallah" dedi. Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar yaptığı konuşmada, "Futbolun kardeşlik ruhunu ve birleştirici görüşünü yine konuştuk. Çok güzel verimli bir toplantı oldu. Umarım çok iyi ve güzel bir işe vesile olmuştu" ifadelerini kullandı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, "Rekabetin sahada dostluğun ise saha dışında her yerde devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. Bodrum olarak buraya gelecek bütün kulüplerimizi, bütün takımlarını ve taraftarını bir kucak açarak karşılayacağımızı ve bizde deplasmana gittiğimizde Türkiye'nin neresine gidersek gidelim o kardeşlik ve barış iklimini göreceğimizi biliyorum" dedi.