Üye Girişi
Futbolda milli mesai başlıyor - Son Dakika

Futbolda milli mesai başlıyor

07.11.2021 11:52
Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçlar için ilk antrenmanı yarın gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçlar için ilk antrenmanı yarın gerçekleştirecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamasına göre 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda aday kadroda yer alan futbolcular, bu akşamdan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Milli takım, ilk antrenmanını yarın yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Cebelitarık maçı öncesinde 12 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Kasım'daki Türkiye-Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

Cebelitarık, Karadağ, Kasım, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbolda milli mesai başlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu 12:18 İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu Boğazı sis kapladı, Vali Yerlikaya'dan paylaşım gecikmedi: İstanbul deyince aklıma bir masal gelir 11:40 Boğazı sis kapladı, Vali Yerlikaya'dan paylaşım gecikmedi: İstanbul deyince aklıma bir masal gelir Burak Yamantürk, 11:28 Burak Yamantürk, "Kızım için endişeliyim" diyerek herkesin yapması gerekeni anlattı
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı 11:17 Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son ankette vatandaşa 10:55 Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 10:29 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm 10:12 Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı 08:15 İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısına tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısına tepki gösterdi         
12:36
Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar         
11:47
Sevgilisini öldürüp Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı         
11:38
"İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt!         
11:28
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı         
07:40
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 12:59:54. #1.11#
SON DAKİKA: Futbolda milli mesai başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement