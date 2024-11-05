Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı

Geniş Video İzle

ESH Spor, futbol maçlarındaki tartışmalı pozisyonları daha doğru değerlendirebilmek için nano sensör teknolojisini önerdi. Bu teknolojiyle futbolcuların krampon ve formalarına yerleştirilecek sensörler, darbelerin şiddetini anında ölçerek VAR sistemine bildirebilir. Bu sayede, pozisyonun sarı mı yoksa kırmızı kart mı gerektirdiği veya faul olup olmadığı daha güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir.

05.11.2024 16:19  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından VAR kararları yeniden tartışma konusu oldu. ESH Spor, maç sırasında meydana gelen sert müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonları daha etkin bir şekilde değerlendirmek için "nano sensör" teknolojisine dayalı bir çözüm önerisi sundu.

Bu öneride, futbolcuların kramponlarına, çoraplarına ve formalarına entegre edilecek nano sensörlerin, temastaki şiddeti ölçerek anında VAR sistemine iletebileceği ifade ediliyor. Böylelikle, çarpışmalar ve dokunmaların detayları daha net bir biçimde analiz edilebilir. Böylece, pozisyonların sarı ya da kırmızı kart gerektirip gerektirmediği ya da faul olup olmadığı daha güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir.

5G ALTYAPISIYLA HIZLI VERİ AKIŞI

Bu verilerin anlık olarak iletilebilmesi için stadyumda düşük gecikmeli bir 5G ağı kurmak gerekiyor. Bu altyapı sayesinde nano sensörlerden gelen tüm veriler anında VAR bilgisayarına iletilerek kararların hızlanması ve doğruluğunun artması sağlanabilir.

YAPAY ZEKA İLE DESTEKLENMİŞ VAR

ESH Spor, ayrıca VAR sistemine yapay zeka desteği öneriyor. Nano sensörlerin gönderdiği verileri analiz eden yapay zeka, temasın şiddetini ve faul olup olmadığını değerlendirip VAR hakemine öneri sunabilir. Ancak nihai karar yine insan hakeme ait olur; yapay zeka sadece destekleyici bir rol oynar.

Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı

Teknoloji, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Alpi:
    8TAŞ VE EZİKBAHÇE HER MAÇ 3 kırmızısı net var .YAPI VAR YAPI GENÇLER :))) 15 23 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    ferhatın da nasıl bir yaratik olduğunu tespit edecek bir cihaz var mı 12 7 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    kuslarin penaltı beklentisi bitecek desene :)) 7 10 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    cincon onuda dizayn eder 11 5 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin:
    gs lobisine oda yenik düşer. yabancı hakem gelsin VAR a bile gerek kalmaz 11 3 Yanıtla
  • Tolga Gökçe:
    futbolun ne kadar daha icine edebiliriz peşindeler anlaşıldı 5 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Alpi küfür fetişi kendisine küfür edilmesinden hoşlanan legebeteli hahahaha :))) 2 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ONUNSA İCABINA BAKARIM BİZİMKİLER. MÜHİM OLAN CİHAZIN BAŞINDAKİ ADAMIN NİYETİ NE 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Türkiye’de işe yaramaz. Ben ömrü hayatımda geçen yılki kadar ahlaksız bir sezon izlemedim. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Futbolda tartışmaları bitirecek öneri: Darbeleri tespit eden Nano VAR çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.