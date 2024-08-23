Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçları oynanacak. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor - Göztepe, Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor maçları yapılacak. 1. Lig'de ise Kocaelispor - Erzurumspor FK, Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük - Manisa FK maçları ön plana çıkıyor.

23.08.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

21.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe (Alanya Oba)

Yarın:

19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Not: Beşiktaş haftayı BAY geçecek

Bu arada Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray- Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor- Bellona Kayserispor ertelenmişti.

Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)

19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)

21.45 MKE Ankaragücü - Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)

21.45 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor - Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

21.45 Adanaspor - Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)

21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 Uğur Okulları İstanbulspor - Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ağustos Çarşamba:

21.00 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Konyaspor, Sivasspor, Eyüpspor, Trendyol, Kocaeli, Tümosan, Manisa, Bodrum, Alanya, Futbol, Iğdır, Spor, Oba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:43:40. #1.11#
SON DAKİKA: Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement