U17 Genç Kızlar Zafer Kupası, Ümraniye Dudullu Spor'un oldu - Son Dakika
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U17 Genç Kızlar Zafer Kupası, Ümraniye Dudullu Spor'un oldu

20.08.2022 18:54
U17 Genç Kızlar Zafer Kupası, Ümraniye Dudullu Spor'un oldu

Futbolda U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Finali'nde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Ümraniye Dudullu Spor, Altın Lig kupasını müzesine götürdü.

Futbolda U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Finali'nde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Ümraniye Dudullu Spor, Altın Lig kupasını müzesine götürdü.

U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Finali, Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadı'nda gerçekleşti. Altın Lig, Gümüş Lig ve Bronz Lig final müsabakalarının yapıldığı karşılaşmalarda Bakırköy Gençlik - Rüzgarlıbahçe maçını 3-0 kazanan Bakırköy Gençlik, elde ettiği galibiyetle bronz kupanın sahibi oldu. Gümüş Lig finalinde Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile Bağcılar Evren Spor karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan Bağcılar Evren Spor, Gümüş Lig kupasının sahibi oldu. Zafer Kupası'nın Altın Lig finalinde ise Beşiktaş ile Ümraniye Dudullu Spor karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşmada Beşiktaş'I 3-1'lik skorla yenen Ümraniye Dudullu Spor, Altın Lig kupasını kazanan ekip olmayı başardı.


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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Ümraniye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U17 Genç Kızlar Zafer Kupası, Ümraniye Dudullu Spor'un oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: U17 Genç Kızlar Zafer Kupası, Ümraniye Dudullu Spor'un oldu - Son Dakika
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