Futbolseverler Alsancak Mustafa Denizli Stadı ile yeni bir modern stada kavuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren statların hem yenilik hem de inşaat kalitesi olarak çok ileride olduğunu bildirdi.

Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yarın kapılarını futbolseverlere açacağını hatırlattı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın hem Türk futbolu hem de İzmir için çok önemli olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren stadyumlarımıza baktığımızda hem yenilik, hem inşaat kalitesi açısından çok ilerideyiz. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 20 yıldan beri her geçen gün ileri gitme felsefesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesislerle ilgili devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla bu noktaya ulaştı. İzmirli futbolseverlerin uzun yıllardır büyük bir hasretle beklediği Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumlarını hizmete açmanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İzmirli vatandaşlarımızın futbol tutkusuna büyük katkılar sağlayacak bu değerli tesislerin hayata geçirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla kapılarını futbolseverlere açacağını hatırlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tarihi gün öncesinde yaşanılan büyük heyecana ortak olacak bütün futbolseverlerle aynı duygular içerisindeyiz. 14 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzda önceki halinden farklı olarak 700 kapasiteli misafir tribün de yer alıyor. 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra ofislerin de yer aldığı 'yaşayan stadyum' vizyonumuzla birlikte uzun yıllar boyunca Türk sporuna hizmet edecek. Gençlerimiz, burada yer alan gençlik merkeziyle birlikte birçok aktiviteye de katılabilecek. İzmir futboluna büyük değer katacak bu önemli tesisin hizmete açılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."