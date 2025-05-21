Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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Spor

Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz yayınlanacak

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Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi final maçında bu akşam Manchester United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. RTÜK kuralları gereğince bu önemli maç TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. İspanya'da bulunan San Mames Stadı'nda oynanacak olan dev final TSİ 22.00'de başlayacak.

21.05.2025 14:15  Güncelleme: 14:28
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Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz yayınlanacak
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Büyük heyecana sahne olacak olan ve merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham ile Manchester United bu akşam kozlarını paylaşacak.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Kritik mücadeleyi Alman Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak.

Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

ALTAY BAYINDIR ŞAMPİYON OLABİLİR

Kırmızı Şeytanlar, finalde galip gelmesi halinde milli kalecimiz Altay Bayındır da Avrupa Ligi şampiyonu olacak. İspanya'da bulunan San Mames Stadı'nda oynanacak olan dev final TSİ 22.00'de başlayacak. RTÜK kuralları gereğince Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanmak zorunda.

Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz yayınlanacak

Manchester United, San Mames Stadı, Tottenham, İspanya, Futbol, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Memis:
    Ne büyük haber bravo size alkışlıyorum 1 1 Yanıtla
  • Salih Bilgic:
    İnsanları Futbol ile uyutup ceplerini boşaltıyorlar. İnsanlığa 5 kuruş faydası olmayan bi spor 2 0 Yanıtla
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