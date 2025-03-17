Futgolf Şampiyonası'nda Zeki Korkmaz Şampiyon Oldu

Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci etabı İstanbul'da tamamlandı.

Ataşehir Golf Club'da gerçekleştirilen Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ikinci etabına 131 oyuncu katıldı. Erkekler kategorisinde, eski futbolcu ve Ataşehir Futgolf Kulübü sporcusu Zeki Korkmaz ikinci etabın şampiyonu oldu. Turnuvanın kadınlar kategorisinde ise şampiyonluğu Sibel Duman kazandı.

Türkiye Futgolf Gençlik Derneği Başkanı Faruk Pazarcı, gün geçtikçe futgolfe olan ilginin arttığını dile getirirken, Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Levent Baş ise futgolfe ilgiden dolayı memnuniyetini belirtti. Organizasyonun ikinci etabının şampiyonu olan eski futbolcu Zeki Korkmaz da elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 3. etabı 11-13 Nisan tarihleri arasında Bodrum'da yapılacak. - İSTANBUL