Futsal A Milli Takımı Slovakya\'ya Yenildi

Futsal A Milli takımı, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası grup elemeleri dördüncü maçında Slovakya ile karşılaştı. Erzincan'da Yaşar Erkan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 4-4 eşitlikle sona erdi. Milliler ikinci yarıda yediği gollerle mücadeleyi 8-4 kaybetti. Müsabakada Futsal A Milli takımının gollerini Patrik Zatovic (2) (KK), Melih Kaan Özkul ve Ege Bilim kaydetti.

2026 Avrupa Futsal Şampiyonası Elemeleri'nde Slovakya, Moldova ve Polonya ile 3. Grup'ta yer alan Milli Takım, beşinci maçını 10 Nisan'da Mielec şehrinde Polonya, son grup maçını 15 Nisan'da kendi evinde Moldova ile oynayacak.

2026 Avrupa Futsal Şampiyonası'na Litvanya ve Letonya ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne Litvanya ve Letonya dışında 14 takım daha katılacak. 10 grupta oynanacak eleme müsabakalarında grup lideri takımlar doğrudan Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 8 takım ise play-off müsabakaları oynayacak ve finallerde mücadele edecek son 4 takım belirlenecek.

Futsal A Milli takımının Slovakya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Yusuf Efe Sözübek (Kingersheim Futsal), Galip Kaan Zorba (Ortaca Belediye Spor)

Savunma: Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax Futsal), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Burak Uğurlu (Osmanlı 41), Muhammed Yusuf Aygün (Osmanlı 41), Ensar Buğra Tivsiz (Onvo Antalyaspor), Umur Agir (RWDM Futsal)

Kanat: Cem Keskin (Şişli FK), Melih Kaan Özkul (Osmanlı 41), Cebrail Koç (Rams Başakşehir)

Forvet: Mustafa Ege Bilim (Kocaelispor), Kahan Özcan (Vns United Futsal), Ramazan Bildirici (Osmanlı 41)

Teknik Direktör: Murat Kaya - ERZİNCAN