Gabriel Sara: Liverpool'a Karşı Kazanmalıyız

GALATASARAY'IN Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, "Onlara karşı kazanmamız lazım. Bir avantajımız var ama futbolda kendinizi çok kolay kandırabilirsiniz. Ayağımız yere basacak ve maça odaklanacağız. Umarım iyi bir sonuç alacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında TSİ 23.00'te Anfiled Stadyumu'nda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu. Avantaja sahip olduklarını ifade eden Sara, "Rakibimizin sahalarında ne kadar iyi oynayabileceklerinin farkındayız. Buraya gelirken çok basit bir odağımız oldu. Onlara karşı kazanmamız lazım. Bir avantajımız var ama futbolda kendinizi çok kolay kandırabilirsiniz. Ayağımız yere basacak ve maça odaklanacağız. Umarım iyi bir sonuç alacağız" ifadelerinde bulundu.

'ŞU ANDA HAYALLERİMİ YAŞIYORUM'

Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılması üzerine gelen soruya Gabriel Sara, şöyle cevap verdi:

"Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Bu, Galatasaray'a gelirken hocamla konuştuğum ilk şeydi. Bana söz vermişti. Eğer gelirsem Liverpool gibi özel maçlarda oynayabileceğimi söylemişti ve 'Galatasaray için oynarsan Brezilya'ya seçilebilirsin.' demişti. Bence doğru bir seçim yaptım. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Milli takıma çağrıldığım için de çok mutluyum. Çocukluktan hayalimdi. Bu beni motive ediyor ve bana daha fazla sorumluluk da katıyor. Kendimden çok şey beklemeyi seviyorum. Umarım sahaya tüm motivasyonu veririm" diye konuştu.