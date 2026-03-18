Gabriel Sara: Liverpool'a Karşı Kazanmalıyız - Son Dakika
Gabriel Sara: Liverpool'a Karşı Kazanmalıyız

18.03.2026 01:11
Galatasaray'lı Gabriel Sara, Liverpool maçı öncesi takımın odaklanması gerektiğini vurguladı.

GALATASARAY'IN Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, "Onlara karşı kazanmamız lazım. Bir avantajımız var ama futbolda kendinizi çok kolay kandırabilirsiniz. Ayağımız yere basacak ve maça odaklanacağız. Umarım iyi bir sonuç alacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında TSİ 23.00'te Anfiled Stadyumu'nda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu. Avantaja sahip olduklarını ifade eden Sara, "Rakibimizin sahalarında ne kadar iyi oynayabileceklerinin farkındayız. Buraya gelirken çok basit bir odağımız oldu. Onlara karşı kazanmamız lazım. Bir avantajımız var ama futbolda kendinizi çok kolay kandırabilirsiniz. Ayağımız yere basacak ve maça odaklanacağız. Umarım iyi bir sonuç alacağız" ifadelerinde bulundu.

'ŞU ANDA HAYALLERİMİ YAŞIYORUM'

Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılması üzerine gelen soruya Gabriel Sara, şöyle cevap verdi:

"Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Bu, Galatasaray'a gelirken hocamla konuştuğum ilk şeydi. Bana söz vermişti. Eğer gelirsem Liverpool gibi özel maçlarda oynayabileceğimi söylemişti ve 'Galatasaray için oynarsan Brezilya'ya seçilebilirsin.' demişti. Bence doğru bir seçim yaptım. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Milli takıma çağrıldığım için de çok mutluyum. Çocukluktan hayalimdi. Bu beni motive ediyor ve bana daha fazla sorumluluk da katıyor. Kendimden çok şey beklemeyi seviyorum. Umarım sahaya tüm motivasyonu veririm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gabriel Sara: Liverpool'a Karşı Kazanmalıyız - Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
SON DAKİKA: Gabriel Sara: Liverpool'a Karşı Kazanmalıyız - Son Dakika
