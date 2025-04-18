Galatasaray 1-0 Bodrum FK: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Galatasaray 1-0 Bodrum FK: İlk Yarı Sonucu

Galatasaray, Sipay Bodrum FK karşısında ilk yarıyı Torreira'nın golüyle 1-0 önde kapattı.

18.04.2025 21:11
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Taylan Antalyalı, Okita, Fredy, Bardhi

Gol: Dk. 29 Torreira (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 31 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki karşılaşmada Sipay Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.

7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi.

12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.

29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0

38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray 1-0 Bodrum FK: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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