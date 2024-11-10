Galatasaray 1-0 Önde

Stat: RAMS Park
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Bozbey, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Mouandilmadji
Gol: Dk. 3 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 30 Bennasser (Samsunspor), Dk. 34 Osimhen (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor ile yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın sağdan ortasında Osimhen'in penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
11. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru, sol çaprazda taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda direğin üzerinden kornere çeldi.
19. dakikada Osimhen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Okan Kocuk, yakın direk dibinde yatarak gole izin vermedi.
37. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan ortasına penaltı noktasına hareketlenen Osimhen, kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.
Galatasaray, müsabakanın ilk devresini 1-0 üstün bitirdi.
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