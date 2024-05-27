Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz 5. yıldız - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz 5. yıldız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin 5. yıldız olduğunu belirterek, "Sonunda iyiler mutlaka kazanır diyorduk ve sonunda iyiler kazandı" dedi. Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 yendi ve 102 puanla şampiyon oldu. Maçın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

27.05.2024 01:12
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin 5. yıldız olduğunu belirterek, "Sonunda iyiler mutlaka kazanır diyorduk ve sonunda iyiler kazandı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 yendi ve 102 puanla şampiyon oldu. Maçın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos ile Euroleague'de şampiyonluk yaşayan Başantrenör Ergin Ataman'ı kutlayan Buruk, "Ergin hocamı tebrik ediyorum. Kendisi çok değerli ve çok iyi bir Galatasaraylı. Ergin hoca şampiyon, Galatasaray şampiyon" dedi.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Erden Timur, "En başta hocama teşekkür ediyorum. Emeği çok büyük. Çok güzel bir kalbi var. Galatasaray'a çok şeyini veriyor. Oyunculara çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, yönetim kuruluna, Florya personeline teşekkür ediyorum. Hep diyorum, sonunda hak eden kazandı. Bu sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Okan Buruk: "Hedefimiz 5. yıldız"

'Sonunda iyiler mutlaka kazanır diyorduk ve sonunda iyiler kazandı' diyen Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Erden Bey'e teşekkür ediyorum Başkanımız, yönetim kurulumuz hepsi büyük destek verdi. Galatasaray camiasına yakışır şekilde mücadele etmeye çalıştık. Tekrar bir şampiyon, 24. şampiyonluk. Hedefler bitmiyor. İnşallah hedefimiz 5. yıldız. Çok şükür bu şampiyonluğu yaşadık. Nerede olursa olsun. Geçen hafta da yaşayabilirdik. Bu hafta yaşadık. Allah şükrediyoruz, bu şampiyonluğu verdi. O yüzden nerde olursa olsun bu şampiyonluğu yaşamak çok güzel. Oyuncularımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Erden Timur: "Herkes şampiyonluğa inanmıştı"

Florya'da son hafta herkesin motive bir şekilde olduğunu vurgulayan Timur ise, "Son hafta herkes motiveydi. Florya'nın çok güzel bir sevgi ortamı var, gerçek ve samimi. Aylardır Florya'dayım. Herkes şampiyonluğa inanmıştı. Fenerbahçe maçı arada bir kaza oldu. Rekorlar kıran takım, rekorlar kıran bir hocamız var. Bu sene ciddi bir mücadele oldu. Zorlayıcı bir seneydi. İki takım başarılı bir sene yürüttü. İki takım da rekor kırdı. Tüm mücadele eden kulüpleri tebrik ediyorum. Galatasaray büyük bir camia. Galatasaray'da kişinin önemi yok. Müthiş bir camia. Okan hocamız önderliğinde daha nice başarılar olacak" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın hedefi hem şampiyon olmak hem de Avrupa'da kupalar kazanmak"

Hedeflerle ilgili de konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Galatasaray'ın hedefi hem şampiyon olmak hem de Avrupa'da kupalar kazanmak. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir mücadele verdik. Bütün takımlara dişimizi geçirdik. Hiçbirine karşı ezilmedik. Bence Türk futbolu için çok değerliydi. Çok yoğun bir sene yaşadık. İnşallah önümüzdeki sene de aynı performansı gösteririz. Geçen sezon sahamızda tek mağlubiyetimiz Giresunspor'a karşıydı. Bu sene de Fenerbahçe'ye karşı oldu. İç saha performansımız bu anlamda çok değerliydi. Taraftarlarımızla birlikte inanılmaz mücadele verdik" açıklamasında bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz 5. yıldız - Son Dakika

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