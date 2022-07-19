Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

19.07.2022 21:42
Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yaptığı birinci kampı tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yaptığı birinci kampı tamamladı.

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 6 Temmuz'da başlayan ve 14 gün süren kampta sarı-kırmızılılar, kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray, kampta oynadığı 4 hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Kamptaki ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1, ikinci müsabakasında da Macaristan temsilcisi MOL Fehervar'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, üçüncü karşılaşmasında Çekya ekibi Sigma Olomouc'u 2-0 mağlup ederken, son maçında ise Çekya temsilcisi Pardubice ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, Pardubice karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönmek için Graz Havalimanı'na hareket etti.

İstanbul'da 2 gün izin yaptıktan sonra hazırlıklarına devam edecek Galatasaray, 24 Temmuz Pazar günü Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, ikinci etap kamp çalışması için 26 Temmuz'da tekrar Avusturya'ya gelecek ve 1 Ağustos'a kadar çalışmalarına burada devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın bu kampta İtalyan ekipleri Fiorentina ve Salernitana ile hazırlık maçları yapması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Macaristan, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı - Son Dakika

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