Galatasaray 20. Kupayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 20. Kupayı Hedefliyor

11.03.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah Kavukcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20. şampiyonluk için mücadele edeceklerini duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20. şampiyonluklarını kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kavukcu, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Çeyrek finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile eşleştiklerini hatırlatan Kavukcu, "Güzel bir kura çektik. Herkes mutlu. Kendi sahamızda oynayacağız. Yarı final maçını da iç sahada yapacağız. Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. 19 tane Türkiye Kupası şampiyonluğumuz var. İnşallah 20'ncisini kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kavukcu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrasında siyah-beyazlı kulübün hakem tepkisi ve yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) talebinde bulunmasıyla ilgili, "Biz yerli veya yabancı hakem diye değil, iyi ve kötü hakem diye ayrım yapıyoruz. Biz bunu 2 sene önce istedik. İki sene önce yabancı VAR istedik. Bugün de aynı talepte bulunuyoruz. Biz ne istediklerini anlamıyoruz. 10 kişi oynayan takım biziz. 8 kişi mi oynamamız lazım ki insanlar bizimle alakalı konuşmasın? En çok zararı biz görüyoruz. Bununla ilgili konuşmadığımız için tepki görüyoruz. Biz iyi ve kötü hakem ayrımı yapıyoruz. Türk hakemlerine de güveniyoruz. Aralarında çok iyi hakemler var. Ancak 5 büyük ligden gelecekse yabancı VAR'ın gerekli olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenmeleriyle ilgili, "Dün akşam çok duygulu başladı. ultrAslan'ın düzenlediği koreografi bizi çok duygulandırdı. Sabahattin reise ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Dün inanılmazlardı. Taraftarımız böyle olduğu için bu oyuncular bize gelmek istiyor. Liverpool ile bu sezonki ikinci maçımızı oynadık. İkisini de kazandık. Önümüzde bir maç daha var. İnşallah 3'te 3 yapacağız. Onu da kazandıktan sonra bir hayalimiz var." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Abdullah Kavukcu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 20. Kupayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:58:40. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 20. Kupayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.