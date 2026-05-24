Galatasaray 2025-2026 Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 2025-2026 Şampiyonu

24.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Süper Lig'deki en istikrarlı futbolcusu oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı oldu.

Süper Lig'de sezonu 24 galibiyet, beşer beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılılar, 77 puan topladı. Galatasaray, böylece en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 4, toplamda ise 26. kez mutlu sona ulaşan kadroda 33 farklı futbolcu Süper Lig'de forma giydi. Bu oyuncular arasında en fazla süreyi 2 bin 455 dakikayla milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı aldı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplamda 30 lig maçında oynadı.

Abdülkerim Bardakcı'yı bu alanda 2 bin 425 dakikayla Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez takip etti. Macar oyuncu Roland Sallai ise 2 bin 354 dakikayla en fazla süre alan üçüncü isim oldu.

İlk 10'da 4 Türk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.

Buruk'un ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı.

Abdülkerim Bardakcı'nın 2 bin 455 dakikayla ilk sırada bulunduğu listede Barış Alper Yılmaz, 2 bin 318 dakikayla dördüncü, Uğurcan Çakır 2 bin 250 dakikayla altıncı ve Yunus Akgün de 1824 dakikayla dokuzuncu sırada yer aldı.

Yaş ortalaması 26

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 26,1 oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi İlkay Gündoğan (35) oldu. Tecrübeli oyuncuyu bu alanda Günay Güvenç (34) ve Arjantinli Mauro Icardi (33) takip etti.

En genç oyuncular ise 17 yaşındaki Ada Yüzgeç, 18 yaşındaki Can Armando Güner ve 19 yaşındaki Renato Nhaga oldu.

Performans

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında süre alan futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuYaşUyrukMaçİlk 11GolSarı kartKırmızı kartSüre (dakika)
Abdülkerim Bardakcı31Türkiye3030-512455
Davinson Sanchez29Kolombiya30291612425
Roland Sallai28Macaristan30261312354
Barış Alper Yılmaz25Türkiye302787-2318
Leroy Sane30Almanya28277-12288
Uğurcan Çakır30Türkiye2525-4-2250
Lucas Torreira30Uruguay302835-2227
Gabriel Sara26Brezilya272151-1840
Yunus Akgün25Türkiye282371-1824
Victor Osimhen27Nijerya2219158-1713
Mario Lemina32Gabon271926-1683
Eren Elmalı25Türkiye251633-1524
İlkay Gündoğan35Almanya- Türkiye241521-1391
Mauro Icardi33Arjantin3112141-1313
Ismail Jakobs26Senegal2515-1-1299
Wilfried Singo25Fildişi Sahili191123-949
Günay Güvenç34Türkiye99-21738
Noa Lang26Hollanda137-2-704
Sacha Boey25Fransa1161--560
Kazımcan Karataş23Türkiye84-3-439
Kaan Ayhan31Türkiye19211-381
Arda Ünyay19Türkiye81---206
Yaser Asprilla22Kolombiya71---155
Ahmed Kutucu26Türkiye10----102
Renato Nhaga19Gine-Bissau311--100
Batuhan Şen27Türkiye2----69
Berkan Kutlu28Türkiye7--1-59
Nicolo Zaniolo26İtalya4----50
Yusuf Demir22Avusturya-Türkiye1----28
Metehan Baltacı23Türkiye2----24
Gökdeniz Gürpüz20Türkiye1----1
Can Armando Güner18Arjantin-Almanya1----1
Ada Yüzgeç17Türkiye1----1

Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 2025-2026 Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:45:56. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray 2025-2026 Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.