Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25'inci şampiyonluğunu ilan etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Süper Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.