Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutluyor

GALATASARAYLI futbolcular, tezahüratlar eşliğinde Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak otobüs ile Yenikapı'ya doğru hareket etti.

Galatasaraylı futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar, 25'inci şampiyonluğu kutluyor. Galatasaray Lisesi'nde toplanan futbolcular ve teknik ekip, taraftarların tezahüratları eşliğinde üstü açık otobüse binerek kutlamaların devam edeceği Yenikapı'ya doğru hareket etti. Sarı-kırmızılı otobüste 'Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı şampiyonu' detayı da yer aldı.