Galatasaray 33 Maçta Gol Atamadı

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle 33 resmi maç sonra gol atamadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 0-0 sonuçla ayrılan sarı-kırmızılılar, 33 resmi karşılaşma sonra gol kaydedemedi. Son olarak 27 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında gol atamayan Aslan, daha sonraki Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 33 maçta gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray'ın gol atma serisi, Fenerbahçe derbisinde sona erdi. - İSTANBUL