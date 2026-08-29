Galatasaray 37 Maçtır Yenilmiyor - Son Dakika
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Galatasaray 37 Maçtır Yenilmiyor

Galatasaray 37 Maçtır Yenilmiyor
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Galatasaray, iç sahada 37 maçlık yenilmezlik serisini Göztepe'yi 3-0 yenerek sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 37 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi sahasında konuk etti. Mücadele 3-0 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de 37 maça çıktı.

RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında çıktığı 37 lig müsabakasında 29 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 37 Maçtır Yenilmiyor - Son Dakika

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