Galatasaray 37 Maçtır Yenilmiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 37 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi sahasında konuk etti. Mücadele 3-0 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de 37 maça çıktı.

RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında çıktığı 37 lig müsabakasında 29 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.