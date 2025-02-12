Galatasaray 7 Futbolcu Transfer Etti - Son Dakika
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Galatasaray 7 Futbolcu Transfer Etti

Galatasaray 7 Futbolcu Transfer Etti

Galatasaray, 2. Transfer Dönemi'nde 27 milyon Euro harcayarak 7 oyuncu aldı, 5 oyuncu gitti.

12.02.2025 09:58
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Galatasaray, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde 7 futbolcuyu kadrosuna katarken, toplamda 27 milyon 462 bin 500 Euro harcadı.

Galatasaray, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'ni oldukça hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda defans, orta saha ve hücum bölgelerine yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirirken, takımdan ayrılan isimler de oldu. Cimbom, 3'ü Türk, 4'ü de yabancı olmak üzere toplam 7 futbolcuyu transfer etti.

Forvet hattına önemli bir isim daha: Alvaro Morata

Bu transfer döneminde en dikkat çekici transfer, İspanyol futbolcu Alvaro Morata oldu. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den sonra hücum bölgesine Morata gibi önemli bir ismi dahil etti. 32 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi Milan'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer edildi.

Ahmed Kutucu transfer edildi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna dahil etti. 24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da bu sezon 9 gol, 6 asistle oynuyordu. Kutucu, Galatasaray'da çıktığı 4 müsabakada da 2 gol sevinci yaşadı.

Victor Nelsson gitti, Carlos Cuesta geldi

Galatasaray'da defans bölgesinde de değişim oldu. Sarı-kırmızılılarda Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, İtalyan ekibi Roma'ya kiralık olarak gitti. Bu bölge için transfer çalışmaları yapan Cimbom, Belçika ekibi Genk'te oynayan Kolombiyalı oyuncu Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı.

2. Mario Lemina dönemi

Sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesi için tanıdık bir isimle anlaştı. Galatasaray, bu kapsamda İngiliz temsilcisi Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcusu Mario Lemina'yı transfer etti. Lemina, daha önce 2019-2020 sezonunda kiralık olarak oynamıştı.

Son gün Eren Elmalı ile Arda Ünyay'ı aldı

Transferin son günü de çalışmalarına devam eden Galatasaray, 2 Türk futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, transferin ilk günlerinden itibaren görüşmelerini sürdürdü Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı ile 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen genç defans oyuncusu Arda Ünyay'ı alarak transferi kapadı.

27 milyon 462 bin 500 Euro harcadı

Galatasaray, bonservisiyle ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 7 futbolcu için 27 milyon 462 bin 500 Euro para harcadı. En yüksek harcamayı Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta'ya yapan sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Aslan, Alvaro Morata için 6 milyon Euro, Ahmed Kutucu için 5 milyon 962 bin 500 Euro, Eren Elmalı için 3 milyon 500 bin Euro, Mario Lemina için 2 milyon 500 bin Euro, Przemyslaw Frankowski için 1 milyon Euro ve Arda Ünyay için de 500 bin Euro verdi.

Michy Batshuayi'nin, Galatasaray macerası 217 gün sürdü

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin Galatasaray dönemi kısa sürdü ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 1 Temmuz 2024 tarihinde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, 217 gün sonra ayrıldı. Aslan, bu transferden 3 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.

Hakim Ziyech'in sözleşmesi feshedildi

Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ziyech, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de 2 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak toplam 6 resmi müsabakada oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, Katar ekiplerinden Al Duhail'e transfer oldu.

Zaha ve Zaniolo'nun kiralık olarak gittiği takımlar değişti

Sezon başında kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha ile Nicolo Zaniolo, bu dönemde takımlarını değiştirdi. Yaz transfer döneminde Lyon ile anlaşan Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, bu sefer kıta değiştirdi ve ABD ekibi Charlotte FC'ye kiralık olarak gitti. İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ise Atalanta ile sözleşmesini feshedip, Fiorentina'ya kiralık olarak transfer oldu.

9.5 milyon Euro'ya yakın gelir elde etti

Sarı-kırmızılılarda bu transfer döneminde Wilfried Zaha Charlotte FC'ye, Victor Nelsson Roma'ya ve Nicolo Zaniolo da Fiorentina'ya kiralık olarak giderken, Michy Batshuayi ise bonservisiyle Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Galatasaray, bonservis ve kiralık olarak giden futbolculardan 6 milyon 700 bin Euro + 2 milyon 800 bin Dolar gelir elde etti.

Galatasaray'da İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Gelenler: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Alvaro Morata (Milan), Mario Lemina (Wolverhampton), Carlos Cuesta (Genk), Przemyslaw Frankowski (Lens), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü) ve Eren Elmalı (Trabzonspor)

Gidenler: Wilfried Zaha (Charlotte FC), Hakim Ziyech (Al Duhail), Victor Nelsson (Roma), Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt) ve Nicolo Zaniolo (Fiorentina) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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