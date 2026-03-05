Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

05.03.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'a iki müjdeli haber geldi. Alanyaspor maçında sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan Yunus Akgün ve Rolland Sallai'nin durumunun iyi olduğu ve cumartesi günü görev verilmesi halinde sahada olacakları belirtildi.

Yoluna 3 kulvarda da devam eden Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrilmişken, sarı-kırmızılılara iki müjdeli haber geldi.

YUNUS AKGÜN VE SALLAI'NİN DURUMU İYİ

Sakatlıkları olduğu gerekçesiyle Corendon Alanyaspor ile oynanan kupa maçının kadrosuna alınmayan Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır oldukları belirtildi. İki oyuncunun da Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkacağı ifade edildi.

DEV DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Yunus Akgün, Alanyaspor, Cumartesi, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Yunus akgün mü? Müjdeli habere bak 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:58:44. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.