Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Yoluna 3 kulvarda da devam eden Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrilmişken, sarı-kırmızılılara iki müjdeli haber geldi.

YUNUS AKGÜN VE SALLAI'NİN DURUMU İYİ

Sakatlıkları olduğu gerekçesiyle Corendon Alanyaspor ile oynanan kupa maçının kadrosuna alınmayan Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır oldukları belirtildi. İki oyuncunun da Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkacağı ifade edildi.

DEV DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.