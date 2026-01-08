Galatasaray\'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncuya talipler çıkmaya devam ederken, transferler dışında kasaya sıcak para akışı sağlanmaya devam edecek.
Bu doğrultuda Galatasaray, RAMS Park'taki localardan dev bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. RAMS Park'ta 224 locaya sahip olan sarı-kırmızılılar, loca sahiplerine artı 2 yıllık uzatma teklifinde bulunmuştu. Localarını önümüzdeki sezonlarda kaybetmek istemeyen taraftarların çoğundan olumlu geri dönüş geldi. Yenilenen localardan şu ana kadar yaklaşık 150 milyon TL gibi önemli bir para kulübün kasasına girerken, bu rakamın artacağı öğrenildi.
Kasaya girecek bu paraların sarı-kırmızılı yönetim tarafından oyunculara ödenen maaşlara takviye olarak ekleneceği, mağaza ürün satışlarından da önemli gelirlerin beklendiği belirtildi.
