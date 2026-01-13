Galatasaray\'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'a maçın başında genç oyuncusu Arda Ünyay'dan kötü haber geldi. Topsuz alanda kendisini yere bırakan 18 yaşındaki Arda Ünyay, yedek kulübesine oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.
Arda Ünyay'ın maça devam edememesinin ardından sarı-kırmızılılarda milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, 8. dakikada oyuna dahil oldu.
Öte yandan karşılaşmaya yaşanan sakatlıklar damga vurdu. Galatasaray'da Arda Ünyay dışında Mario Lemina ve Davinson Sanchez de ilk 10 dakika içerisinde sakatlık yaşayan isimler oldu. İki futbolcu da daha sonrasında oyuna devam edebildi.
