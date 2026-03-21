Galatasaray\'a piyango! Kasa iyice dolacak

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun durumu sarı-kırmızılılar için önemli bir gelir fırsatı doğurdu.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

26 yaşındaki futbolcu, son haftalarda formunu yükseltirken Genoa maçında yaptığı asistle yine öne çıktı. Zaniolo, ligde son 4 maçta 3 asist yaparken sezon genelinde 5 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

UDINESE OPSİYONU KULLANMAYA HAZIR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese, Zaniolo'nun performansından memnun ve satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

İKİ FARKLI FORMÜL VAR

Anlaşmaya göre Udinese, Zaniolo için ya 10 milyon euro bonservis ödeyecek ya da 5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay formülünü devreye sokacak. Galatasaray, bu transferden ciddi bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.