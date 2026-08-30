Galatasaray\'a Rafael Leao Transferi

Galatasaray'ın yeni transferi 27 yaşındaki Rafael Leao, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Portekizli futbolcu oldu.

Galatasaray, yeni sezon kadrosu çalışmaları kapsamında üçüncü transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Rafael Leao'yu transfer etti. Kulübüne 38 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Aslan, 27 yaşındaki futbolcu ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Rafael Leao, Galatasaray futbol takımının 7. Portekizli, toplamda da 219. yabancı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Portekiz'den Abel Xavier, Fernando Meira, Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira oynadı.

Leao, Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek.