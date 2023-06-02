Galatasaray'a şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisinin ardından verilecek - Son Dakika

Galatasaray'a şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisinin ardından verilecek

Son Güncelleme: 02.06.2023 20:44

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray'a şampiyonluk kupasını verecek. Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, birinci tamamlayan kulübe son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği açıklandı.

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi verecek.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE VERİLECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.

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TFF BAŞKANI TAKDİM EDECEK

Ligi birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisinin ardından verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'a şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisinin ardından verilecek - Son Dakika
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