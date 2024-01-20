Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı\'nın bonservisini belirledi! Fenerliler \'\'Arda Güler bedavaya gitmiş\'\' diyecek

Malcolm X:

Gassarayın her zamanki gibi kendi kendine gelin güvey olması. Avrupada center-back, left-right back pozisyonlarının tamamında oynayabilen genç stoperleri bile 15-20M euro ya alıyolar, bu yaşta TR pasaportlu süperlig gibi bir ligte top koşturan stopere bu rakam abartının da abartısı. 3-5M veren karşılıklı iş ilişkisi bulunan bir takıma verebilirlerse dua etsinler.