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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi! Fenerliler ''Arda Güler bedavaya gitmiş'' diyecek - Son Dakika
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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi! Fenerliler ''Arda Güler bedavaya gitmiş'' diyecek

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Milli stoper bu rakama satılması durumunda, Fenerbahçe'den Real Madrid'e toplamda 30 milyon euroyu bulan bir ücrete transfer olan Arda Güler'den sonra yurt dışına çıkan en pahalı 2. Türk futbolcu olacak.

20.01.2024 - 12:05,  Güncelleme: 12:30
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Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle Milan'ın yoğun ilgi gösterdiği milli stoper için Galatasaray, bonservis bedelini belirledi.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, 3 milyon euroya Konyaspor'dan renklerine bağladığı Abdülkerim Bardakcı için 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

ARDA GÜLER'DEN SONRA EN PAHALI SATIŞ OLABİLİR

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 25 milyon euroya satması durumunda 29 yaşındaki savunmacı yurt dışına satılan en pahalı 2. Türk olacak. Zirvede, 30 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yer alıyor.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı\'nın bonservisini belirledi! Fenerliler \'\'Arda Güler bedavaya gitmiş\'\' diyecek
YORUMLAR (13)
  • tolga karabulut: Bu o kadar etmez kımse de vermez o parayı etkisiz eleman Yanıtla 262 103
  • Malcolm X: Gassarayın her zamanki gibi kendi kendine gelin güvey olması. Avrupada center-back, left-right back pozisyonlarının tamamında oynayabilen genç stoperleri bile 15-20M euro ya alıyolar, bu yaşta TR pasaportlu süperlig gibi bir ligte top koşturan stopere bu rakam abartının da abartısı. 3-5M veren karşılıklı iş ilişkisi bulunan bir takıma verebilirlerse dua etsinler. Yanıtla 169 82
  • Vahap Kirkor: Hakem destekli bir klüpte oynuyor. Her maç en az iki sarısı eş geçildiği için başarılı gözüküyor. Tıpkı melo gibi. Melo gidince yılın bidonu seçilmişti. Yanıtla 93 56
  • Mehmet Emin Güneş: Ali Koç da öyle demişti:)) hatırlatalım 85 55
  • Resul Bey: Ne etmezmişmiş, boş boş yazmayın Türkiyenin gururu olacak, 50 bile eder..Bizden alan kulüp 50 ye satar çok rahat, adam kendini çok geliştirdi. Yanıtla 29 45
  • Kemal Demir: Türkiye den 29 yaşındaki stopere bu parayı Avrupa'dan değil marstan bile vermezler. Spor gazetelerinin okunmasi ve reklam parasi kazanmasi icin sisirme haberden baska birsey değil Yanıtla 24 30
  • Malcolm X: Ali Koçu bilmem, gerçekler bunlar nasıl inanmak istersen. Bak realite: Radu Dragu?in 4 24
  • Erhan Kıvanç: Sözcünün haberiyse kesin yalandır malum .Abdülkerim en fazla 12 milyon eder ve o parayada gider ama milana değil. Gideceği yer panatinaikos olur Yanıtla 14 11
  • Hasan Tartal: Sen al o zaman 50 eder ama TL milyon dolar değil...! 3 3
  • Mehmet Aydınlıoğlu: Adam her yıl bir kupa kaldırıyor hakem destekli bir klüpte oynasa idi Kadıköy'de penaltı kırmızı kart çıkardı boş yapma kirkor efendi 3 0
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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi! Fenerliler ''Arda Güler bedavaya gitmiş'' diyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi! Fenerliler ''Arda Güler bedavaya gitmiş'' diyecek - Son Dakika
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