Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Yarıda Kaldı - Son Dakika
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Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Yarıda Kaldı

Adana Demirspor, 34. dakikada sahadan çekilerek Galatasaray maçını yarıda bıraktı.

09.02.2025 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray- Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı.

Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

Adana Demirspor'un soyunma odasında olduğu anlarda Galatasaray'ın yedek futbolcuları kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada müsabakaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılı futbolcu tribünleri dolaşarak kutlama yaptı.

Victor Osimhen ve Alvaro Morata kale arkasındaki taraftarlarla "üçlü" tezahüratı yaptı. Morata, kale arkasından aldığı ultrAslan bayrağıyla sahada tur attı.

Morata, Süper Lig'de açılışı yaptı

Yeni transfer Alvaro Morata, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ikinci lig maçında fileleri havalandırdı.

Galatasaray formasıyla ilk maçına 22. haftada Gaziantep FK müsabakasında çıkan İspanyol yıldız, ilk golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

Osimhen'den Morata'ya penaltı jesti

Victor Osimhen, kazanılan penaltıyı yeni transfer Alvaro Morata'ya bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 11. dakikasında Dries Mertens'in ceza sahasında Semih Güler ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Bu sezon penaltıları kullanan Osimhen, yeni transfer Morata'ya jest yaparak topu takım arkadaşına bıraktı. İspanyol yıldız, RAMS Park'ta çıktığı ilk maçta topu ağlara göndererek iyi bir başlangıç yaptı.

Morata, golden sonra Osimhen'e koşarak sevincini takım arkadaşıyla paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Yarıda Kaldı - Son Dakika

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