Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 maç 9 puanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıcak ve nemli bir havada zeminin çok da mükemmel olmadığı bir sahada maç oynandığını belirtti.

Maçın oyun olarak seyir zevki yüksek olduğunu, rakiplerinin cesur oynadığını ifade eden Buruk, "Özellikle ilk yarıda daha önde oynadılar. İkinci yarı çok fazla pozisyona da girdiler. Biz burada skoru biraz daha yakalamamızın verdiği rahatlıkla ikinci yarı rakibimize çok fazla pozisyon da verdik. Önemli bir galibiyet. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 maç 9 puanla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Buruk, lige milli maç nedeniyle verilen araya bu galibiyetle girmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

"Bu aradan sonra daha güçlü bir Galatasaray ortaya çıkacak"

Bundan sonraki hedeflerinin arada dinlenmek, devamında transferleri tamamlamak olduğunu dile getiren Buruk, şöyle devam etti:

"Ayın 4'üne kadar Avrupa listesi verilecek. Ayın 4'üne kadar transferlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunun yanında da tabii ki sakatlıktan dönecek oyuncularımız ve kadromuz belli olduktan sonra bizim için çok daha net her şey ortaya çıkacak. Elimizde çok iyi oyuncular var. Bunlara takviyelerle birlikte Galatasaray kadrosu çok daha güçlenecektir. Bu anlamda yönetim kurulumuzda futbola bakan yöneticilerimiz bununla ilgili çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda en iyi oyuncuları almak için ellerinden geleni yapacaklar. Benim açımdan da tabii ki demin de söylediğim gibi yani bu arayı doğru bir şekilde değerlendirip takımımızla daha iyi bir şekilde hazırlayıp... Form durumumuz da her geçen gün yükseliyor. Kendi ritmimizi bulmaya başladık. Bu aradan sonra da daha güçlü bir Galatasaray ortaya çıkacak."

Icardi'nin sakatlığı

Buruk, Icardi'nin sakatlığının sorulması üzerine, oyuncuyla görüştüğünü, topa vururken bir acı hissettiğini söylediğini aktardı.

Buruk, "Ama burada tam bir yırtık mı yoksa o anda gelişmiş bir şey mi onu bu akşam belki MR'dan sonra göreceğiz. Çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama MR'dan sonra net bir şekilde açıklayacağız. Bu araya denk gelmesi de bizim için tabii ki avantaj. Aradan sonra tekrar belki oynamaya da başlayabilir. Dediğim gibi MR sonuçları açıklandıktan sonra net bir şekilde onunla ilgili bilgi verebiliriz." dedi.

Buruk, "Bu galibiyet, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra cevap niteliği taşıyor mu?" sorusuna karşılık, Şampiyonlar Ligi'nde istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri şeyleri yapamadıklarını belirten Buruk, şunları ifade etti:

"O yüzden kazanmak adına da yani çok yüksek seviyede bunu hak etmedik ve orada oynadığımız oyun bize yetmedi, bir mağlubiyet aldık. Tekrar toparlanmak önemliydi. Bence hızlı bir şekilde toparlandık. Ben özellikle son antrenmanda takımımızın durumunu da çok beğenmiştim. Çok iyi geçmişti. Maç öncesi de bunu belirtmiştim. O yüzden önemli olan buradan toparlanmak. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki olmak isterdik. Bir Türk takımının orada olması çok önemliydi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin elenmesi. Tabii ki Türk futbolu adına üzücü ama Avrupa Ligi'nde de 3 tane yine önemli Türk takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş orada da sahneye çıkacağız. Başakşehir Konferans liginde sahneye çıkacak. "

Buruk, "UEFA Avrupa Ligi fikstürünü değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine, Şampiyonlar Ligi'ndeki yarışın kendileri için orada devam edeceğini belirtti.

Şampiyonlar Ligi prestijinde oynayacakları takımların çok önemli olduğunu ancak burada da çok önemli takımların yer aldığını dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Fikstür olarak baktığımızda, ilk 4 maçın 3'ünü kendi sahamızda oynuyoruz. Burada çıkaracağımız galibiyetler bizim açımızdan ilk 8'e girme hedefimizi tamamlayabilecek bir fikstür. O yüzden iyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz. Sadece dışarıdan gelen oyuncular değil, içerideki oyuncularımızın da bir an önce kafa karışıklıkları gittiğinde, transfer de bittiğinde hepimiz daha özgür, daha rahat bir şekilde yolumuza bakacağız. Daha güçlü bir şekilde çalışma şansımız oluşacak. Oynamadan hiçbir maç kazanılmaz tabii ki ama Türk takımının da önemli bir şansının olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Avrupa Ligi'nde çok başarılı olacağını düşünüyorum."