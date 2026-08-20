Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor - Son Dakika
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Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
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Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'in transferinde önemli mesafe aldığı belirtildi.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Boşnak santrfor Ermedin Demirovic için başlattığı girişimler hız kazandı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin geçtiğimiz günlerde şartlarını sorduğu 28 yaşındaki golcü oyuncuyla yaptığı temaslarda önemli mesafe aldığı ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı. 

KULÜBÜYLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Son olarak Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u kadrosuna katan Galatasaray'da transferin tamamlanabilmesi için Stuttgart kulübüyle pazarlıkların ileri düzeyde sürdürüldüğü ifade edildi. 

PİYASA DEĞERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Boşnak golcü, geride bıraktığımız sezon forma giydiği 38 resmi maçta takımına 15 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Galatasaray, Stuttgart, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Monika Ketlen Monika Ketlen:
    Almanya'da yasiyorum ve ligi yakindan takip ediyorum. Bu paralara alinacak futbolcu degil. Zorla para harcamak, taraftarin gazini almak icin cok eski dönemlerde eski yönetimlerce yapilan hatalara yeniden girmeye gerek yok. Transfer yapilacaksa nokta atisi yapilmali. Bunun gecmiste örneklerini gördük. Gerekirse 3 transfer yerine bir tane saglam transfer her kulvarda basari getirir, bunun en güzel örnegi gecen sezon Osimhen oldu. 0 0 Yanıtla
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