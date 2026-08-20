Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Monika Ketlen:

Almanya'da yasiyorum ve ligi yakindan takip ediyorum. Bu paralara alinacak futbolcu degil. Zorla para harcamak, taraftarin gazini almak icin cok eski dönemlerde eski yönetimlerce yapilan hatalara yeniden girmeye gerek yok. Transfer yapilacaksa nokta atisi yapilmali. Bunun gecmiste örneklerini gördük. Gerekirse 3 transfer yerine bir tane saglam transfer her kulvarda basari getirir, bunun en güzel örnegi gecen sezon Osimhen oldu.